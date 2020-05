Calciomercato Milan – Paqueta obiettivo primario della Fiorentina

MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Lucas Paqueta. Il centrocampista del Milan, che ha disputato fino a questo momento una stagione alquanto anonima, è il primo obiettivo di mercato della Fiorentina. Il brasiliano piace molto sia al presidente Rocco Commisso e sia al tecnico Beppe Iachini.

Il patron viola cerca un numero 10 di qualità, utilizzabile in più zone del campo, e dunque Paqueta viene preferito anche a Rodrigo De Paul, seguito dallo stesso Milan. Già a gennaio scorso c’era stato un forte interessamento da parte della Fiorentina, ma il centrocampista aveva rispedito al mittente l’offerta. Paqueta, infatti, era convinto di riprendersi il suo spazio con Stefano Pioli, ma le cose sono andate in maniera diversa, tanto è vero che Gazidis e Maldini lo hanno inserito nella lista dei partenti.

Paqueta, come detto, non è riuscito ad emergere. L'ex Flamengo ha riscontato diversi problemi in questa stagione, sia con Marco Giampaolo e sia con Stefano Pioli, che comunque all'inizio aveva puntato su di lui. Nel 2020, però, il centrocampista ha disputato solo 127 minuti nelle dodici partite dei rossoneri nell'anno nuovo fra campionato e Coppa Italia. Una miseria, anche se l'attuale tecnico rossonero spera in una svolta nel caso in cui si riprenda a giocare, anche perchè il Milan non può permettersi di abbandonare completamente un giocatore pagato così tanto (38,4 milioni di euro).