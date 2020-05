Calciomercato Milan – Paquetà e Kessie lontani da una conferma

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina Tuttosport, Lucas Paquetà e Franck Kessie sono ad oggi giocatori lontani dalla conferma. Il Milan, scrive il quotidiano piemontese, rivoluzionerà il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione ed, oltre ai certi Bonaventura e Biglia che non rinnoveranno il contratto, sono a rischio anche il brasiliano ex Flamengo e l’ivoriano ex Atalanta.

Occhio anche al PSG se dovesse fare sul serio per Bennacer, ieri sono arrivate altre indiscrezioni a riguardo. A proposito di centrocampisti, il Milan ha messo nel mirino il talento ungherese Dominik Szoboszlai: ecco le ultime>>>

