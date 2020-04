Calciomercato Milan – Offerta dello Schalke 04 per Milik: le cifre

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi stiamo ormai raccontando da giorni, il Milan, alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione, ha messo gli occhi su Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli il cui contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Il Napoli valuta Milik circa 35 milioni di euro: cifra che il Milan potrebbe anche spendere qualora arrivasse qualche cessione importante. Nel frattempo, però, si è inserita una pericolosa pretendente al cartellino di Milik sulla strada dei rossoneri: si tratta dello Schalke 04.

Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, infatti, i ‘Königsblau‘ di Gelsenkirchen avrebbero messo sul piatto, per Milik, 25 milioni di euro. Offerta, per ora, giudicata bassa dal club campano, che non scende dalla sua richiesta iniziale. Difficilmente la società tedesca la ritoccherà: vedremo quale sarà la decisione del calciatore.

Milik, infatti, vedrebbe la Bundesliga come un buon campionato per proseguire la propria carriera … a meno che il Milan non sparigli le carte in tavola.