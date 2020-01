Calciomercato Milan – Non si perde d’occhio Fofana del Saint-Etienne

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo essersi dedicato anima e corpo alla trattativa per Zlatan Ibrahimovic, il Milan adesso punta a sistemare gli altri reparti. Non è un mistero che i rossoneri cerchino un difensore centrale, ma la trattativa con Jean-Clair Todibo stenta a decollare. Ed ecco che, come riporta ‘Calciomercato.it’, spunta l’idea Wesley Fofana del Saint-Etienne. Il giocatore è seguito da molte squadre in giro per l’Europa, ma ciò che complica la buona riuscita dell’operazione è la volontà del club francese, che non ha intenzione di privarsene a gennaio. Intanto ecco l’intervista esclusiva di PianetaMilan.it a Pasquale Foggia, continua a leggere >>>

