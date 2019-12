Calciomercato Milan – Molto difficile che il Torino riscatti Laxalt

CALCIOMERCATO MILAN – 12 presenze, in cui appena 3 dall’inizio, per un totale di soli 456′ sul terreno di gioco. L’avventura di Diego Laxalt, esterno mancino uruguaiano, con la maglia del Torino, non sta di certo procedendo nel migliore dei modi.

Ecco perché appare molto difficile che Laxalt, che veste granata in prestito dal Milan, resti a Torino anche nella prossima stagione. Dovrebbe, pertanto, saltare il riscatto dell’ex genoano da parte del club di Urbano Cairo e, dunque, il previsto introito di 11,5 milioni di euro per il Milan, pattuito la scorsa estate.

