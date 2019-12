Calciomercato Milan – Matic, niente cena di squadra: incontra Cutrone

CALCIOMERCATO MILAN – Ricerche che continuano per il Milan, per trovare un centrocampista forte, di qualità ed esperienza. Che possa far giocare la squadra di Stefano Pioli con due mezzali tecniche, piazzandosi davanti alla difesa. Il prescelto pare essere Nemanja Matic, serbo del Manchester United, che ha il contratto in scadenza a giugno e costa circa 20 milioni. Inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport, il rapporto col club inglese è ormai ai minimi storici: lo scorso 25 novembre non è andato a una cena di gala del club per incontrare, invece, l’ex rossonero Patrick Cutrone, ora al Wolverhampton. Probabilmente per chiedere informazioni su quello che potrebbe essere il suo nuovo club.

