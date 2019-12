Calciomercato Milan – Mandzukic sempre più verso il Qatar: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Una delle alternative a Zlatan Ibrahimovic pare stia per sfumare definitivamente. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, si sarebbero riaccesi i contatti tra la Juventus e alcune squadre del Qatar per Mario Mandzukic. L’attaccante juventino, che aveva rifiutato la destinazione in estate, si sarebbe convinto ad accettare una delle proposte. Ci sarebbero due/tre squadre a contenderselo e, con ogni probabilità, una di queste uscirà vincitrice dalla corsa al croato classe 1986. Milan beffato? Tutti i segnali dicono di si. In uscita, invece, il Milan è disposto a sacrificare Franck Kessie e Samu Castillejo, continua a leggere >>>

