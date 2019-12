Calciomercato Milan – Leonardo pazzo di Camavinga: la richiesta del Rennes

CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Il giovanissimo centrocampista del Rennes (classe 2002) è stato spesso accostato al Milan. Gli osservatori rossonero lo hanno visionato più volte e l’interesse non sembra poi così segreto. Ma un giocatore simile è normale che attiri le attenzioni dei migliori club di Europa. Uno di questi è il Psg dell’ex Leonardo che, secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, stravede per Camavinga ed è pronto a fare follie per lui. La richiesta del Rennes al momento è esorbitante: il club francese lo libererebbe solo a fronte di un’offerta a partire da 100 milioni di euro. Difficoltà anche per Nemanja Matic: il serbo è seguito anche da un importante club spagnolo, continua a leggere >>>

