Calciomercato Milan – Kjaer, il suo riscatto non è certo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Simon Kjaer al Milan è ancora incerto. Il club rossonero non ha ancora deciso se pagare 2.5 milioni di euro al Siviglia per il riscatto. Molto probabilmente dipenderà dalla scelta del prossimo allenatore. Incerto anche il futuro di Mateo Musacchio, che ha un contratto in scadenza nel 2021. Intanto guai in vista per Rafael Leao, continua a leggere >>>

