Calciomercato Milan – Juventus alla carica per Donnarumma: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan, in questo periodo, ha già affrontato, con Mino Raiola, il discorso relativo al rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, attualmente legato al Milan fino al 30 giugno 2021 con uno stipendio di 6 milioni netti a stagione.

L’agente del numero 99 rossonero, però, ha sinora preso tempo, conscio di come, sul suo giovane ma fortissimo assistito, ci sia l’interesse di tanti club europei. Su tutti, ha sottolineato ‘Sport Mediaset‘, quello della Juventus, pronta a tornare alla carica per Donnarumma, nel corso della prossima estate, con una proposta molto allettante.

La Juventus, infatti, offrirebbe a Donnarumma un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, per un ingaggio di 9 milioni di euro netti l’anno: cifra, però, destinata a salire nel tempo. La ‘Vecchia Signora‘, contestualmente, sta lavorando sul rinnovo di contratto del suo attuale estremo difensore, il polacco Wojciech Szczęsny, ma soltanto per avere, poi, la possibilità di muoversi sul mercato con forza.

La dirigenza del club di Corso Galileo Ferraris intende varare, con Donnarumma, una vera e propria campagna di ringiovanimento della compagine bianconera. A favorire l’operazione, ha concluso ‘Sport Mediaset‘, i rapporti, ottimi, tra la Juventus e Raiola, dopo l’operazione Matthijs de Ligt dell’anno passato, Fabio Paratici ha deciso così di puntare tutto sul portiere milanista, mollando un altro assistito di Raiola, Paul Pogba, destinato invece a lasciare il Manchester United per accasarsi al Real Madrid.

Intanto, però, il Diavolo potrebbe trovarsi alle prese con la sostituzione del suo attuale secondo portiere, Pepe Reina, in procinto di passare all’Aston Villa. Per conoscere i nomi sondati dal Milan per il post-Reina, continua a leggere >>>

