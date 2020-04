Calciomercato Milan – Interesse per Emerson: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, riporta le indiscrezioni provenienti dalla Spagna secondo le quali il Milan sarebbe interessato a Emerson de Souza. ll terzino classe 1999 è di proprietà del Barcellona, ma attualmente gioca in prestito, sempre in Liga spagnola, nella file del Betis.

Emerson è un profilo molto interessante, visto che in questa stagione ha totalizzato 24 gare tra campionato e Copa del Rey con gli andalusi di Cesc Rubí, con tanto di 3 gol e 5 assist all’attivo. Ricordiamo che il terzino è in prestito al Betis fino al 2021, dunque sarà difficile un trasferimento immediato, anche se il Milan lo segue con attenzione. Intanto Cellino parla del futuro di Tonali, continua a leggere >>>

