Calciomercato Milan – Il Real Madrid si inserisce per Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN – Eduardo Camavinga, il centrocampista classe 2002 di proprietà del Rennes, è l’autentica rivelazione in questa stagione di Ligue 1. Camavinga, sotto contratto fino a giugno 2022, è da tempo nel mirino del Milan ma secondo quanto riferisce oggi ‘L’Equipe‘, il Real Madrid sembra aver messo gli occhi sul diciassettenne francese in modo convinto.

La dirigenza del club spagnolo è rimasta impressionata dal rendimento del giocatore originario dell’Angola, ed è pronta a presentare un’offerta per la prossima estate. La situazione a centrocampo per i blancos infatti non è facile.

Luka Modric è in scadenza a giugno e finora l’idea di un rinnovo è utopia, Toni Kroos, nonostante abbia rinnovato fino al 2023, è corteggiato dagli altri grandi club europei e non è da escludere che il tedesco vada alla corte di Pep Guardiola, soprattutto dopo che lo stesso allenatore del Manchester City in estate aveva sondato il territorio.

Il Rennes, da parte sua, ha chiarito che per meno di 100 milioni di euro non si siederà nemmeno a trattare, dichiarandosi pronto quindi a una potenziale asta per il gioiellino. Su Camavinga anche il PSG non scherza, continua a leggere >>>

