Calciomercato Milan – Il PSV presenta così Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Ufficiale. Ricardo Rodriguez è un giocatore del PSV Eindhoven. Il terzino svizzero si è trasferito in prestito in Olanda, dopo due anni e mezzo al Milan. Non ci sarà diritto di riscatto a favore del club biancorosso. Sul proprio profilo Instagram, il PSV l’ha presentato con due foto a scorrimento in cui viene anche presentato il numero di maglia: ancora il 68, come al Milan. Lo svizzero viene infatti preso di spalle. Come didascalia le sue parole per spiegare la scelta: “Il numero 68 è l’anno in cui è nata mia madre. Anche i miei fratelli hanno questo numero. Per onorare lei”.

