Calciomercato Milan – Il Maiorca insiste per Laxalt: ok dal Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Sembrava che avesse rifiutato definitivamente, ma non è ancora finita. Il Maiorca insiste e sta facendo di tutto per portare in Spagna l’esterno granata Diego Laxalt. L’uruguaiano è di proprietà del Milan, ma è al Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni circa. La prima offerta è stata rifiutata dal giocatore, ma adesso il Maiorca, secondo TuttoMercatoWeb, ha alzato la propria offerta al giocatore e inserito un’opzione di obbligo di riscatto alle stesse cifre stabilite dal Toro nel caso in cui arrivasse alla salvezza. Il club granata ha già dato il proprio benestare alla trattativa, così come il Milan. Il giocatore, però, non è convinto in quanto il Maiorca è in una situazione di classifica complicata e non vorrebbe andarci per soli sei mesi. Per le parole dell’agente del giocatore… Continua a leggere >>>

