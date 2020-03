Calciomercato Milan – Il futuro di Plizzari è legato a quello di Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan da ormai diverso tempo si sta interrogando se cedere Gianluigi Donnarumma (25 febbraio 1999) e lanciare titolare in porta Alessandro Plizzari (12 marzo 2000).

Il futuro di Plizzari, nonostante abbia un contratto con il club di via Aldo Rossi che scade nel giugno 2023, rimane legato a quello di Donnarumma. L’attuale portiere del Livorno (Plizzari infatti è in prestito dal Milan), sta disputando una discreta stagione in Serie B, ma ciò non sta evitando alla sua squadra, l’ultimo posto in classifica. Parlando di numeri, il giovane portiere originario di Crema ha collezionato 15 presenze con 29 gol subiti e 2 porte inviolate ottenute.

Ma quale sarà il suo futuro dopo questa stagione? Plizzari sembra aver voglia di potersi giocare le sue chance al Milan, ma è consapevole che molto, per non dire tutto, dipenderà dal rinnovo di ‘Gigio’ Donnarumma. Ci sono poi da considerare anche le posizioni di Pepe Reina (che rientrerà alla base), Asmir Begovic (che sta impressionando tutti a Milanello) e Antonio Donnarumma (il cui futuro dovrebbe essere slegato dal fratello). Insomma, si ha la sensazione che la prossima stagione per Plizzari sia decisiva ai fini della sua carriera nel Milan.

