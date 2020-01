Calciomercato Milan – Il Fenerbahce fa sul serio per Rodríguez

CALCIOMERCATO MILAN – Tanto lavoro sul mercato in uscita per la dirigenza del Milan. Il Fenerbahce sta provando con insistenza ad acquistare a gennaio il terzino sinistro Ricardo Rodriguez, anche se i contatti con Paolo Maldini e Zvonimir Boban non hanno finora convinto il club rossonero alla cessione.

Ricardo Rodriguez nel mercato di gennaio quasi sicuramente lascerà il Milan. Lo svizzero vuole giocare con continuità, in rossonero però non può farlo visto che il titolare indiscusso sulla fascia sinistra è Theo Hernandez. Tante le piste per il terzino, oltre al Napoli di Gennaro Gattuso e al Watford, c’è anche il Fenerbahce molto interessato e in pressing costante.

Il club di Istanbul ha fatto un’offerta per averlo in prestito e ha ricevuto un rifiuto. La dirigenza rossonera vorrebbe cederlo a titolo definitivo, abbattendo i costi dell’ingaggio e monetizzando dal cartellino. Trattativa che quindi resta in una fase di stallo, con i tifosi turchi e l’intero ambiente che intanto manifestano la volontà di avere Rodriguez.

Oltre a Rodriguez, il Milan lavora alla cessione di un altro giocatore che non sta trovando spazio. Per i dettagli, continua a leggere >>>

