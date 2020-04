Calciomercato Milan – Ibrahimovic non vuole smettere di giocare

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic non vuole chiudere la carriera con la Serie A che non riprende, o riprenderà chissà come. Sapeva di tornare in un Milan diverso dal passato quando ha accettato la proposta di Maldini e Boban e sapeva che la squadra non era top, ma si è buttato nella nuova avventura con entusiasmo per ritornare nella città che più di ogni altro probabilmente l’ha amato. Ibrahimovic si sente ancora in forma, non vuole smettere di giocare, e la sensazione è che voglia continuare a farlo in Italia. Zlatan non vuole concludere la carriera in questo modo. Intanto si allontana un attaccante in casa rossonera, continua a leggere >>>

