Calciomercato Milan, i tormentoni: che fine ha fatto Iturbe?

CALCIOMERCATO MILAN REWIND – Ricordate il tormentone Iturbe? Una valanga di news e notizie, retroscena e indiscrezioni su una trattativa fiume, poi non andata a buon fine: il giocatore non vestirà mai il rossonero. Per fortuna, verrebbe da dire, dando uno sguardo al prosieguo della sua carriera. ‘Pericolo scampato’, verrebbe da dire. Ma col senno di poi è facile etichettare questo o quel giocatore sotto la categoria Bidoni e Meteore, la parte complicata è prima: riconoscerlo per tempo. Ripercorreremo quella telenovela e cercheremo di rispondere a una domanda semplice e scontata: che fine ha fatto Iturbe? Cosa fa ora?

Il campionato di Serie A 2013-2014 fa conoscere al grande pubblico il talento di Juan Manuel Iturbe, che disputa una stagione da sogno con la cenerentola Verona realizzando 8 reti e 5 assist. La sua velocità, la sua qualità nel dribbling e il suo estro attirano le attenzioni di tutte le big d’Italia, disposte a spendere cifre folli per fare proprio il folletto argentino naturalizzato paraguaiano. Nella lista di squadre interessate ad Iturbe si inserisce anche il Milan, desideroso di regalare ad Inzaghi un esterno vivace e dalle indiscusse capacità tecniche. Il gioiello del Verona diventa una prima scelta per i rossoneri, che incontrano il club scaligero e studiano una vera e propria strategia di mercato – che prevede l’utilizzo dei soldi risparmiati dall’ingaggio di Kakà, che torna in patria al San Paolo -per soddisfare la richiesta di 25 milioni di euro.

L’operazione riceve la benedizione del presidente Berlusconi, da sempre amante dei giocatori funambolici, e viene confermata dalle parole di sua figlia Barbara, che dichiara pubblicamente il gradimento del Milan per il calciatore. Il club rossonero si tuffa con decisione nella caccia ad Iturbe, ma dopo l’iniziale vantaggio deve fare i conti con la folta concorrenza. Sul folletto del Verona ci sono anche Real, Barcellona e Roma, ma soprattutto la Juventus, che in un giorno di luglio supera tutti balzando in pole.

Il Milan arranca, fa fatica a racimolare il tesoretto necessario e perde così terreno. La stima e il desiderio restano immutati, ma intanto è la Roma a piazzare lo sprint decisivo – superando anche la Juventus – e a chiudere l’affare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. All’ombra del Colosseo, però, si perde traccia del giocatore dominante e incontrastabile ammirato a Verona. I problemi di ambientamento e quelli fisici spengono il ciclone Iturbe, che non convince affatto i giallorossi e cerca a più riprese il rilancio – senza successo – con le maglie di Bournemouth e Torino. In questo lasso di tempo, nel 2016, il Milan prova di nuovo a farsi avanti, spinto ancora dal desiderio di Berlusconi, che in una cena romana rivela il suo debole per il ragazzo, ma senza la giusta convinzione. E così l’illusione Iturbe si consuma nella cessione a titolo definitivo ai messicani del Club Tijuana. Altro calcio, altri ritmi e altre ambizioni per quello che sembrava uno dei migliori prospetti d’Europa. E che invece fatica a ritrovare smalto persino in Messico, dove dopo una sola stagione – e 0 gol… – il Tijuana lo cede al Pumas. Lì la parabola discendente di Iturbe continua tra infortuni, reazioni smisurate e l’ormai solita incostanza. L’idea di un ritorno in Italia resta un’ipotesi affascinante, ma per tanti motivi complicata. Chissà che un giorno, però, non possa essere proprio uno dei suoi più grandi estimatori, Silvio Berlusconi, a riportarlo nel Belpaese e a chiedergli di illuminare con le sue giocate il cammino del Monza.