Calciomercato Milan, i tormentoni: che fine ha fatto Falcao?

CALCIOMERCATO MILAN REWIND – Ricordate il tormentone Falcao? Una valanga di news e notizie, retroscena e indiscrezioni su una trattativa fiume, poi non andata a buon fine: il giocatore non vestirà mai il rossonero. Ripercorreremo quella telenovela e le tappe successive della sua carriera.

Nella storia di ogni club ci sono calciatori che di consueto vengono accostati, trattati, inseguiti, senza però mai arrivare a vestire la maglia della squadra in questione. Nel caso del Milan, uno dei giocatori più chiacchierati in orbita rossonera è certamente Radamel Falcao. In più di un’occasione, in diversi momenti storici, il nome dell’attaccante colombiano si è affiancato a quello del club rossonero, senza però che il matrimonio – per un motivo o per un altro – andasse mai in porto.

Il primo vero avvicinamento tra il Milan e “El Tigre” si ha nell’estate del 2017, quella targata Fassone-Mirabelli. Il Diavolo è alla ricerca di un numero 9 e i buoni rapporti con Jorge Mendes portano a considerare la posizione di Falcao, reduce da una stagione positiva con il Monaco dopo le enormi difficoltà vissute in Premier con le maglie di Manchester United e Chelsea. Gli obiettivi prioritari del Milan sono altri, Aubameyang e Belotti su tutti, ma la società rossonera tiene comunque calda la pista Falcao. Si tratta di un piano alternativo che alla fine resterà tale malgrado il mancato raggiungimento dei piani A. Questione di scelte tecniche – Montella preferisce Kalinic -, ma anche di costi e prospettive.

Le strade di Falcao e del Milan si rincontrano tuttavia nell’estate successiva, con modalità simili a quella precedente. Stavolta il sogno del Milan si chiama Gonzalo Higuain e Leonardo è disposto ad indirizzare il suo sguardo verso il colombiano solo nel caso in cui il Pipita dovesse scegliere il Chelsea. I contatti con il Monaco e con Mendes sanno dunque più di manovre strategiche che di trattativa vera e propria. La conferma viene dal fatto che nel mese di gennaio, di fronte al mal di pancia di Higuain, la pista Falcao rimane fredda senza mai essere davvero considerata dal Milan per sostituire il numero 9 argentino.

Tormentone finito a gennaio 2019? Macché. Con il ritorno dell’estate, rispuntano puntali le voci relative ad un interesse del Milan per Falcao. Stavolta le voci rimbalzano dalla Spagna e vogliono il club rossonero intenzionato ad ingaggiare il colombiano per sostituire Cutrone e dare esperienza al reparto avanzato. Anche in questo caso, non si va oltre un sondaggio esplorativo e Falcao finisce così al Galatasaray, con cui “El Tigre” sta vivendo una prima parte di stagione piuttosto complicata tra infortuni e difficoltà varie. A 33 anni, dopo aver firmato un ricco triennale con il club turco, sembrano essersi definitivamente chiusi i margini per un suo passaggio al Milan. Almeno per ora: col mercato mai dire mai.