Calciomercato Milan – Gabbia può partire in prestito secco

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, Matteo Gabbia può partire in prestito secco in questa finestra di mercato. Il difensore vorrebbe avere più spazio e il Milan, che crede molto in lui, non se ne vuole liberare in maniera definitiva. Su di lui ci sono tre club di B in particolare: Pescara, Juve Stabia e Benevento. Intanto Krzysztof Piatek potrebbe davvero lasciare il Milan: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android