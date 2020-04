Calciomercato Milan – Futuro di Antonio Donnarumma legato a Gigio

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il futuro del terzo portiere del Milan Antonio Donnarumma è fortemente legato a quello di Gigio. Secondo il quotidiano piemontese, il classe ’99 avrebbe chiesto fortemente al club di restare, tanto che Mino Raiola e il club rossonero sarebbero in trattativa da alcune settimane.

Tuttavia, qualora Gigio non dovesse trovare un accordo col Milan e rinnovare la cessione sarebbe altamente probabile per non perderlo a parametro zero la prossima stagione. Stessa sorte toccherebbe anche al fratello Antonio, il cui destino è fortemente collegato a quello del gioiellino della rosa rossonera.

