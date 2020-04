Calciomercato Milan – Emerson nel mirino: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – La stampa spagnola parla di un interesse del Milan per Emerson Aparecido Leite de Souza Junior, classe 1999, esterno difensivo destro brasiliano che, in questa stagione, indossa la maglia del Real Betis.

Emerson, nato a San Paolo, ha mosso i primi passi nel Ponte Preta, poi, però, nell’aprile 2018, è passato nella fila dell’Atlético Mineiro, società in cui ha giocato nemmeno un anno. Nel gennaio 2019, infatti, Emerson si è trasferito in Spagna, proprio nel Betis, con la formula del prestito.

Tornato in Brasile a giugno dello scorso anno, è stato messo sotto contratto dal Barcellona, club per il quale ha firmato fino al 30 giugno 2024. Il Barça, quindi, lo ha restituito immediatamente al Betis in prestito biennale, fino al 30 giugno 2021. In questa stagione, Emerson è stato spesso titolare tra i biancoverdi.

Il calciatore, infatti, ha disputato 23 gare nella Liga spagnola ed una nella Copa del Rey, andando a segno 3 volte contro Villarreal, Celta Vigo e Deportivo Alavés. Al suo attivo anche 5 assist, arrivati, sempre in campionato, contro Valladolid, Leganés, Siviglia, Athletic Bilbao e Real Sociedad. LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>