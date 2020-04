Calciomercato Milan – Donnarumma vorrebbe rimanere, ma il dubbio c’è

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si interroga sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come tutti sanno, ha un contratto in scadenza nel 2021 e il Milan sta pianificando la strategia migliore per il prolungamento.

L'Obiettivo non è facile da raggiungere, considerando che Donnarumma ha uno stipendio top lontanissimo (al momento di 6 milioni di euro) dal rientrare nei parametri di Elliott. Come fatto filtrare dalla proprietà, qualche eccezione verrà fatta, tuttavia bisognerà vedere quanto Paul Singer voglia spingere per convincere l'estremo difensore e il suo agente Raiola. Donnarumma ama i colori rossoneri e non avrebbe problemi a rimanere, ma il contratto in scadenza nel 2021 gli dà la possibilità di giocare in un club di altissimo livello che magari disputi la Champions League. Insomma, il dubbio c'è.