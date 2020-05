Calciomercato Milan – Difensori in bilico: decisivo il finale di stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, eccezion fatta per Alessio Romagnoli e Theo Hernández, intoccabili, dinanzi al baluardo Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma le gerarchie in casa Milan per la prossima stagione sono tutt’altro che definite.

In perfetto equilibrio il duello tra Andrea Conti e Davide Calabria, mentre, a sinistra, l’uruguaiano Diego Laxalt è chiuso da Theo. Al fianco del capitano, si giocano una maglia Mateo Musacchio, Simon Kjaer, il giovane Matteo Gabbia ed il brasiliano Léo Duarte, che partono tutti alla pari: il loro futuro dipenderà anche da questo finale di stagione.

Non è scontata la conferma di Musacchio, in scadenza di contratto nel 2021, così come quella di Kjaer, che può essere riscattato dal Siviglia per 2,5 milioni di euro. CLICCA QUI PER SCOPRIRE, INVECE, DA CHI IL MILAN SI ASPETTA UN RISCATTO >>>