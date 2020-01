Calciomercato Milan – Di Stefano: “Piatek con l’offerta giusta può partire”

CALCIOMERCATO MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ molto vicino al Milan, ha parlato della questione legata al futuro di Krzysztof Piatek. Il polacco non è più un titolare e potrebbe partire. Ecco le sue dichiarazioni: “Non so come finirà, il titolare oggi è Ibrahimovic, secondo me per Piatek lo spazio sarà sempre meno e se arrivassero offerte allettanti potrebbero essere prese in considerazione”. Intanto ecco le ultime sulle condizioni di Gianluigi Donnarumma in vista di domenica, continua a leggere >>>

