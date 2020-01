Calciomercato Milan – Dani Olmo proposto alla Roma: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dani Olmo, talentoso centrocampista della Dinamo Zagabria, è sempre più al centro di diverse voci di mercato. La sua volontà di partire dalla Croazia è ormai nota, per questo motivo mezza Europa si sta muovendo per cercare di accaparrarselo, big italiane comprese. Sul giocatore, che piace al Milan da tempo, ha messo gli occhi il Barcellona, che ha presentato un’offerta di 35 milioni di euro al suo club di appartenenza. I ‘blaugrana’ puntano ad averlo per giugno, non è dunque da escludere un ribaltone già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’ Dani Olmo sarebbe stato proposto alla Roma. il classe 1998 piace molto all’allenatore Paulo Fonseca, ma la trattativa rimane molto difficile perché la concorrenza è più che serrata. Intanto ecco chi è Begovic, prossimo arrivo in casa Milan, continua a leggere >>>

