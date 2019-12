Calciomercato Milan – Dani Olmo: “Il mio ciclo alla Dinamo Zagabria è finito”

CALCIOMERCATO MILAN – Dani Olmo, centrocampista della Dinamo Zagabria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Jugones’ nella quale parla del suo futuro. Ecco le sue parole: “L’estate scorsa è stato il momento ideale per fare un passo successivo. Alla fine non è successo e ho detto che ero ugualmente felice perché volevo giocare a Champions, ma penso che il mio ciclo sia finito e voglio fare il passo successivo per continuare a migliorare. Con me volevano effettuare il trasferimento più costoso nella storia della Croazia. Non so se è arrivata un’offerta”. Il Milan lo segue da tempo, ma la concorrenza si preannuncia piuttosto spietata. Intanto Zlatan Ibrahimovic si avvicina a grandi passi verso il Milan, continua a leggere >>>

