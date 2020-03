Calciomercato Milan – Dani Olmo, colpo soffiato da Rangnick ai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola è tornato a parlare di Dani Olmo, centrocampista offensivo spagnolo, classe 1998, il quale, dopo essere stato a lungo trattato dal Milan nel corso dello scorso mese di gennaio, aveva lasciato la Dinamo Zagabria per approdare in Germania, al RB Lipsia.

I destini di Dani Olmo e del Milan, dunque, sembra proprio che non si debbano unire. ‘Colpa’, ironia della sorte, di quello che potrebbe essere il futuro tecnico rossonero, Ralf Rangnick, il quale, da responsabile dell’area sportiva della ‘Red Bull‘, e dunque ‘deus ex machina‘ anche del RB Lipsia da lui allenato nelle stagioni 2015-2016 e 2018-2019, ha avallato lo stanziamento del budget per portare il catalano Dani Olmo alla corte di Julian Nagelsmann.

Il Milan, che lo aveva trattato con Zvonimir Boban, forte anche dei rapporti dell’ormai ex Chief Football Officer croato con i connazionali della Dinamo Zagabria, ex club di Dani Olmo, si è dovuto arrendere dinanzi all’offerta tedesca. Il RB Lipsia, infatti, si è aggiudicato le prestazioni del talento della Nazionale spagnola Under 21 per 25 milioni di euro, più 10 milioni di euro di bonus, più il 10% sull’eventuale, futura rivendita del calciatore.

A Dani Olmo un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024. Un gran colpo, questo, di Rangnick per il RB Lipsia ma che rischia, a conti fatti, di diventare un clamoroso autogol qualora il tedesco, davvero, si accomodasse sulla panchina del Diavolo nella stagione 2020-2021. Dovrà farsi perdonare portando, eventualmente, in rossonero, qualche talento assoluto. E, a quanto pare, Rangnick ha già lanciato qualche idea sulla scrivania di Ivan Gazidis … vediamole insieme.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android