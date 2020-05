Ex Milan – Dalla Turchia: Fenerbahçe sulle tracce di Montella

CALCIOMERCATO MILAN – Vincenzo Montella, ex tecnico del Milan per una stagione e mezza, dal giugno 2016 al novembre 2017, attualmente disoccupato dopo l’ultimo esonero dalla Fiorentina, potrebbe rimettersi in gioco nella Süper Lig turca.

Secondo quanto riferito, infatti, dal quotidiano sportivo turco ‘Fanatik‘, Montella sarebbe uno dei forti candidati per la panchina del Fenerbahçe nella prossima stagione sportiva. Montella, dal canto suo, sarebbe interessato a provare un’esperienza sulla panchina della squadra gialloblu di Istanbul.

Attualmente, il Fenerbahçe è settimo in classifica e non ha un allenatore, essendosi separato a marzo da Ersun Yanal. Oltre Montella, segue anche Mirsat Türkcan e Niko Kovač, esonerato a stagione in corso dal Bayern Monaco. Un altro ex tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, sta invece per ricevere dal mercato il regalo tanto sospirato.