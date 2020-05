Calciomercato Milan – Dalla Spagna: tre club iberici su Musacchio

CALCIOMERCATO MILAN – Giunto al Milan nell’estate 2017 dal Villarreal, pagato 18 milioni di euro, il difensore argentino Mateo Musacchio ha ben figurato in questi tre anni con la maglia del Milan. Il club di Via Aldo Rossi, però, alle prese con l’ennesima rivoluzione tecnica e sportiva di questi ultimi anni, ha deciso di fare a meno di lui la prossima stagione.

Musacchio, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2021, non rinnoverà il contratto e, pertanto, il suo agente, Marcelo Lombilla, è libero di cominciare a guardarsi intorno per trovare una sistemazione adeguata per il numero 22 rossonero. Da giorni, ormai, si parla di un interesse del Valencia per il ragazzo, in possesso anche del passaporto spagnolo: per 8-10 milioni di euro, Musacchio può essere ceduto.

Arrivano, inoltre, conferme dalla Spagna sul tentativo dei ‘Murcielagos’ per Musacchio: secondo ‘fichajes.net‘, però, sull’argentino ci sarebbero anche le due compagini andaluse, Betis e Siviglia, pronte a dare battaglia al Valencia per il cartellino del difensore del Diavolo. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>