Calciomercato Milan – Dalla Spagna: prezzo più basso per Camavinga

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, grazie all’alacre lavoro del suo responsabile dell’area scout, Geoffrey Moncada, sta seguendo, da tempo, Eduardo Camavinga, classe 2002, centrocampista centrale del Rennes di Julien Stéphan, un talento francese di origini angolane che ricorda il primo Clarence Seedorf per come imposta il gioco nel ruolo di playmaker davanti la difesa.

Camavinga, 36 gare stagionali con il Rennes tra Ligue 1, Europa League e coppe nazionali, nonostante compirà 18 anni soltanto il prossimo 10 novembre, prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, è sotto contratto con il club bretone fino al 30 giugno 2022 ma, in estate, presumibilmente, farà i bagagli per compiere un ulteriore passo in avanti nella sua promettente carriera.

Il calciatore, mancino naturale, è seguito da tanti top club in Europa, dal Barcellona a, soprattutto, il Real Madrid del tecnico suo connazionale, Zinedine Zidane, ma c’è una notizia che potrebbe far sorridere il Milan. Secondo quanto riferito dal portale iberico ‘ABC‘, infatti, il Rennes, che inizialmente chiedeva ben 100 milioni di euro per privarsi del suo gioiello, avrebbe mitigato, e di molto, le su pretese.

Il prezzo di Camavinga, adesso, sembra essere fissato intorno ai 45 milioni di euro. Cifra importante, certamente, per il Diavolo, ma che potrebbe essere reperita vendendo Franck Kessié e Lucas Paquetá nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Acquistando Camavinga, il Milan consentirebbe al franco-algerino Ismaël Bennacer di spostarsi nel ruolo di mezzala. SALTA CAMAVINGA? NO PROBLEM: MILAN GIÀ PRONTO PER L’ALTERNATIVA >>>