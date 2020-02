Calciomercato Milan – Dalla Francia: Thiago Silva non rinnova col PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime settimane, l’agente di Thiago Silva aveva espresso parlando ai media il suo desiderio di prolungare il contratto col Paris Saint-Germain. L’agente e il giocatore vorrebbero rinnovare per altri due anni, ma a quanto pare il club parigino non è dello stesso avviso e, anzi, ha deciso di lasciarlo andare a fine stagione.

Di conseguenza, Thiago Silva con ogni probabilità non sarà più un giocatore del PSG il prossimo anno. Il difensore brasiliano ha 35 anni e secondo Leonardo è giunto il momento di cambiare. Otto stagioni a Parigi che non diventeranno nove. Leonardo vuole sostituirlo con un giovane che potrebbe essere anche essere Tanguy Kouassi, già in rosa.

Il vero obiettivo, però, sarebbe Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli. Il costo è di almeno 75 milioni. Tuttavia, sembra che il centrale senegalese non sia particolarmente attratto dalla possibilità di trasferirsi in Francia. In ogni caso, il PSG ha deciso: basta Thiago Silva e dentro un nuovo innesto.

Il difensore brasiliano quindi inizia a guardarsi attorno. Essendo in scadenza potrebbe anche già accordarsi con un’altra squadra. Diverse possibilità: tornare in Brasile o continuare in Europa. Secondo Paris United, il Milan è particolarmente interessato. Si potrebbe ricomporre la coppia Thiago e Ibra, il cui addio aveva messo fine alle vittorie rossonere.

