Calciomercato Milan – Dalla Francia: Campos vicino al Tottenham

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Canal Plus‘, in Francia, il Tottenham Hotspur, dopo l’approdo in panchina del manager lusitano José Mourinho, è pronto a grandi cambiamenti anche in dirigenza.

Sarebbe, infatti, in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Luís Campos, dirigente portoghese, nel ruolo di direttore sportivo degli ‘Spurs‘. Campos, attualmente, è il D.S. del Lille, nella Ligue 1 francese.

Arrivando a Londra, andrebbe a lavorare con Mourinho, suo grande amico e connazionale. Decadrebbero, così, le opzioni Monaco e Milan, altri club interessati alla bravura di Campos nel ruolo di talent scout e re delle plusvalenze.

