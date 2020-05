Calciomercato Milan – Conti e Calabria: uno dei due sarà ceduto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, vuole portare in rossonero Denzel Dumfries, classe 1996, terzino destro olandese con cui è in trattativa con il PSV Eindhoven.

Motivo per cui, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in estate uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, amici e rivali per un posto da titolare nella squadra di Stefano Pioli in quella posizione, sarà ceduto.

Per il quotidiano romano, quello che, al momento, ha maggiori chance di lasciare il Milan è Calabria, poiché, essendo cresciuto nel vivaio milanista, in caso di una sua partenza porterebbe in dote al club una ricca e pura plusvalenza.

Per Conti, invece, tornato pienamente operativo nella stagione in corso dopo anni nei quali è stato tormentato da infortuni, il Milan ha finora ricevuto offerte di trasferimento con la formula del prestito, che non soddisfa i rossoneri.

