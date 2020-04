Calciomercato Milan – Concorrenza Torino per Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, anche il Torino ha messo gli occhi sull’attaccante Gianluca Scamacca. La punta romana di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito all’Ascoli, piace molto anche al Milan che lo ha già contattato a gennaio ricevendo un secco no da parte del club neroverde per un prestito con diritto di riscatto.

Il club granata ha intenzione di ripartire dai giovani e tra i tanti che si è annotata in cima alla lista ci sono gli attaccanti Scamacca e Pinamonti. Per il primo il Sassuolo chiederà non meno di 15 milioni, visto che già a gennaio aveva rifiutato un’offerta di 10 milioni da parte del Benfica. Intanto, Kjaer chiede la conferma: LE ULTIME SUL DANESE>>>

