Calciomercato Milan – Calhanoglu punta il rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco arrivato al Milan dal Bayer Leverkusen dall’estate 2017 e che, in questi anni, ha spaccato la tifoseria ma, incredibilmente, accomunato tutti gli allenatori avuti.

Da Vincenzo Montella a Stefano Pioli, passando per Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo, tutti i tecnici rossoneri, infatti, hanno sempre schierato Calhanoglu titolare. Cambiandogli ruolo, di tanto in tanto, affidandogli magari compiti diversi, ma mai escludendolo dall’undici titolare base della squadra rossonera.

Calhanoglu fu preso per 22 milioni di euro con un contratto quadriennale: quell’accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, in estate, si dovrà prendere una decisione: il numero 10 potrebbe essere ceduto al miglior offerente per cercare di monetizzare quanto più possibile da una sua partenza, oppure, in caso contrario, si dovrà procedere al rinnovo di contratto.

Per il ‘CorSport‘, al momento, sembra essere la seconda l’opzione più verosimile: Calhanoglu, infatti, ha appena cambiato procuratore, affidandosi alla ‘ISMG International’ di Gordon Stipic, agenzia che vanta molti assistiti di livello in Germania ed in Europa. Questa scelta è stata presa un po’ per valutare le possibili soluzioni in Bundesliga, ma, soprattutto, per intavolare con il Milan i negoziati per prolungare il contratto.

Calhanoglu, in rossonero, percepisce 2,5 milioni di euro netti a stagione: un ingaggio in linea con i parametri del tetto salariale imposto dal fondo Elliott Management Corporation. Lui punta a rinnovarlo per altri cinque anni mantenendo lo stesso stipendio ed il Milan potrebbe dire sì a questa proposta. In un centrocampo che perderà Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, con Franck Kessié e Lucas Paquetá in bilico, il turco potrebbe dunque restare a Milano. LEGGI QUI L’INTERVISTA DI RADE KRUNIC >>>