Ex Milan – Borini vuole restare all’Hellas Verona: il punto della situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Borini, attaccante italiano classe 1991, si è trasferito a costo zero, a titolo definitivo, dal Milan all’Hellas Verona nello scorso calciomercato di gennaio.

Borini, che ha firmato con il club scaligero fino al 30 giugno di quest’anno, ha segnato, per la formazione di Ivan Juric, già 2 gol in 8 gare e vorrebbe restare a giocare con l’Hellas Verona anche nella stagione 2020-2021.

Secondo la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, pur di restare in Veneto Borini sarebbe disponibile a ridursi sensibilmente l’ingaggio: la trattativa per il prolungamento del contratto di Borini, andata in stand-by per l’emergenza coronavirus, riprenderà a breve.

E, a quanto pare, con la collaborazione dell’attaccante, assistito da Roberto De Fanti, dovrebbe avere esito positivo. IL MILAN CERCA UN NUOVO DIFENSORE: QUI TUTTI I NOMI >>>