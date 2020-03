Calciomercato Milan – Bonaventura-Napoli, dialogo aperto: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il centrocampista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, dopo sei stagioni nel Milan (fin qui ha totalizzato 171 gare e segnato 35 gol), cambierà aria in estate poiché non rinnoverà il proprio contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Ed il suo agente, Mino Raiola, per il quotidiano romano avrebbe aperto un dialogo con Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, per provare a portare Bonaventura sotto il Vesuvio, alla corte del suo ex tecnico Gennaro Gattuso, a parametro zero, per quello che sarebbe sicuramente un gran colpo di mercato per gli azzurri.

In casa Milan, intanto, è scontro tra l’ex Chief Football Officer, Zvonimir Boban, ed il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero. Per tutti i dettagli della vicenda, leggi qui!!!

