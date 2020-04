Calciomercato Milan – Attacco, sempre monitorato Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti del Sassuolo in prestito all’Ascoli, è sotto osservazione da parte del Milan per la stagione 2020-2021.

Scamacca, 195 centimetri di altezza per 85 chilogrammi di peso, in questa stagione con la maglia bianconera ha realizzato 11 gol in 25 gare tra il campionato di Serie B e Coppa Italia. IL MILAN SALUTERÀ TANTI CALCIATORI IN ESTATE >>>

