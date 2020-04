Calciomercato Milan – Attacco: in ribasso le quotazioni di Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sono in ribasso le quotazioni di un possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, al Milan.

Sul calciatore, infatti, che comunque valuterà un’offerta dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis per il rinnovo del suo accordo, è balzata in pole position la Juventus. ECCO IL PIANO ROSSONERO PER IL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>