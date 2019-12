Calciomercato Milan – Anche la Roma su Ibrahimovic: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è tutto da scrivere. La trattativa con il Milan sembra essere finita in una fase di stallo, ecco quindi che altre pretendenti stanno iniziando ad orbitare accanto alla figura dell’asso svedese.

Stando a quanto riferisce Ilario Di Giovambattista, intervenuto ai microfoni di “Radio Radio”, Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, starebbe pensando al centravanti 38enne per l’attacco della Roma. Non essendoci ancora una risposta ai ripetuti corteggiamenti del Milan, ecco che il D.S. salentino sta provando a inserirsi, offrendo all’attaccante un contratto con premi a gettone al raggiungimento di determinati obiettivi.

Accantonato il Bologna e messo da parte il Napoli, il Milan resta sempre in pole position. Zvonimir Boban e Paolo Maldini dovranno però fare i conti con la dirigenza giallorossa, pronta ad ingaggiare l’attaccante ex Los Angeles Galaxy per via di un attacco troppo Edin Dzeko dipendente. Dall’Inghilterra dicono che anche l’Everton è su Ibrahimovic: per conoscere la sua risposta, continua a leggere >>>

