Calciomercato Milan – Ag. Miranchuk: “Va via? Non commento voci e fantasie”

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, segue da un po’ di tempo Aleksey Miranchuk, classe 1995, centrocampista offensivo russo di proprietà della Lokomotiv Mosca, già autore di 9 gol e 4 assist in 22 gare stagionali tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

Miranchuk, sotto contratto con il club moscovita fino al 30 giugno 2021, piace anche alla Juventus, società a cui ha fatto già male proprio in Champions ma, secondo quanto riferito dal suo agente, Vadim Shpiniev, ai microfoni del giornale russo ‘Sport Express‘, per il suo assistito non si prospetta alcun duello di mercato.

Almeno per quanto concerne l’imminente sessione invernale di trattative. “Non sono intenzionato a parlare delle varie voci o a commentare le fantasie di qualcuno”, ha detto a proposito di una cessione di Miranchuk ad un altro club. Intanto, però, a centrocampo il Milan potrebbe presto perdere il brasiliano Lucas Paquetá, corteggiato dal PSG: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android