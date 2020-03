Calciomercato Milan – Addio Bonaventura: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine di questa stagione il Milan perderà uno dei calciatori che, negli ultimi sei anni, è stato tra i protagonisti della squadra rossonera: non sarà, infatti, rinnovato il contratto di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, il cui accordo con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno.

Bonaventura ha disputato, con la maglia rossonera, 171 gare tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e finali di Supercoppa Italiana, mettendo a segno 35 gol ed alzando al cielo di Doha (Qatar), il 23 dicembre 2016, proprio una Supercoppa Italiana, vinta ai rigori contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

La sua carriera rossonera, però, è stata caratterizzata da ben undici infortuni, muscolari e traumatici: due di questi, molto gravi, nella stagione 2016-2017 (Bonaventura saltò la seconda parte di quell’annata) e nella stagione 2018-2019, quando, per via di un’operazione per la ricostruzione della cartilagine del ginocchio sinistro, è stato assente in pratica per tutto l’anno sportivo.

Tornato a giocare in questa stagione, Bonaventura, con Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi, ha collezionato 19 presenze tra campionato (17) e TIM Cup (2), per un totale di 955′ sul terreno di gioco, così suddivisi: 804 in Serie A e 151 in Coppa Italia. Al suo attivo, 3 reti, realizzate in campionato contro Napoli a ‘San Siro‘ (23 novembre 2019) e Bologna fuori casa (8 dicembre 2019) e in coppa nazionale in casa contro il Torino, il 28 gennaio 2020. DUE LE POSSIBILI DESTINAZIONI DI BONAVENTURA, SCOPRILE QUI >>>

