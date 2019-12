Calciomercato Lazio – Niente Miranchuk: andrà al Manchester United

CALCIOMERCATO LAZIO – Se n’era parlato, ma sembrava davvero troppo difficile. E infatti, con ogni probabilità, non se ne farà niente. Aleksey Miranchuk, talento della Lokomotiv Mosca, non andrà alla Lazio. Troppo alte le richieste del club russo. I biancocelesti sarebbero stati disposti a sborsare non più di 16 milioni per il classe 1995, mentre la Lokomotiv ne vorrebbe almeno 40. Non s’ha da fare, anche perchè la concorrenza è troppo folta e agguerrita. Piaceva anche alla Juventus, ma secondo TuttoMercatoWeb alla fine andrà al Manchester United, che stanno avendo difficoltà in attacco e sono pronti a soddisfare le richieste russe. In ogni caso, la Lazio difficilmente interverrà sul mercato a gennaio.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android