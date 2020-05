Calciomercato Lazio – Dalla Francia: il PSG punta Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO LAZIO – Come riportato da diversi quotidiani francesi, in particolare L’Equipe, il PSG è tornato a chiedere con insistenza alla Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

È ben noto che il club parigino stia cercando un centrocampista di spessore per la prossima stagione che faccia fare il salto di qualità alla mediana del campo. Il nome di Milinkovic-Savic è in cima alla lista dei desideri di Leonardo, che è interessato anche a Lucas Paquetà del Milan. La Lazio, per il gioiello serbo, chiede 70 milioni di euro. La cifra è alta, soprattutto ai tempi del Coronavirus.

