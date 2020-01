Calciomercato Lazio – Arriva Escalante, l’Eibar si copre

CALCIOMERCATO LAZIO – Una stagione da sogno fino a questo momento. La Lazio è potenzialmente a -1 dall’Inter e -3 dalla Juventus alla fine del girone d’andata. Ecco perchè nel calciomercato di gennaio c’è la volontà di non andare a intaccare la rosa, né cedendo né acquistando. I biancocelesti, però, non sono rimasti a guardare e si sono già mossi per l’estate. Già bloccato Gonzalo Escalante, centrocampista classe 1993 che andrà in scadenza con l’Eibar. Difficile possa arrivare già adesso, anche se non è da escludere. Anche perchè l’Eibar si è già coperto acquistando dalla Fiorentina quello che sembra essere il suo sostituto: Sebastian Cristoforo. 4 milioni la cifra richiesta dal club spagnolo per cederlo subito.

