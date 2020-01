Calciomercato Juventus – Possibile scambio tra Emre Can e Rakitic

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante le dichiarazioni di facciata, la Juventus è in realtà attivissima sul calciomercato in questi ultimi giorni prima della chiusura. Fabio Paratici è costantemente al lavoro, ma a bloccare tutto per il momento è la situazione legata a Emre Can, centrocampista tedesco che non sta trovando tanto spazio e dovrebbe essere ceduto. In entrata, il sogno è Ivan Rakitic, poco utilizzato a Barcellona. Tante trattative con i blaugrana si sono bloccate per mancato accordo e così l’ultima idea juventina sarebbe proprio uno scambio tra Emre Can e Rakitic. Anche in questo caso, però, il problema sta nella valutazione dei cartellini: 30 milioni il tedesco, 5 in meno il croato. Cifra che i bianconeri vorrebbero in conguaglio, ma che il Barça non ha intenzione di sborsare. In ogni caso, Emre Can resta in uscita, con anche Tottenham e Bayern Monaco sulle sue tracce.

