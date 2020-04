Calciomercato Juventus – Mandragora tornerà in bianconero

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus, al termine della stagione, riacquisterà Rolando Mandragora dall’Udinese riportandolo così a Torino dopo due anni di militanza in Friuli.

Maurizio Sarri è intenzionato a valutare con le sue mani il giocatore, prima di dare il via libera ad un eventuale cessione. Questo perché, il classe 1997, ha dimostrato di avere buone qualità da offrire. Inoltre, Mandragora potrebbe fungere da pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi. Si parla molto della Roma, che potrebbe mettere sul piatto Cristante, e della Fiorentina. Con il club viola, Mandragora potrebbe rientrare nelle trattative in cui sono coinvolti Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa.

Da un centrocampista come Mandragora, che piace anche ai rossoneri, ad un altro: Giacomo Bonaventura. 'Jack', in uscita dal Milan, pare essere molto vicino ad accasarsi in una squadra non troppo distante da Milano.

