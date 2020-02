Manchester United, Solskjaer: “Pogba è nostro, non di Raiola”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nei giorni scorsi Mino Raiola, parlando di Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993, ha ammesso come il suo assistito sia tentato da un possibile ritorno alla Juventus nel corso della prossima estate di calciomercato.

Ma Ole Gunnar Solskjaer, manager norvegese del Manchester United, attuale club di Pogba, ha alzato la voce commentando così tali dichiarazioni: “Pogba è un nostro giocatore, non di Raiola”. La puntualizzazione di Raiola, dunque, sul calciatore concentrato sul campionato inglese e sui prossimi Europei da giocare con la Francia, non è bastata a Solskjaer.

“Di sicuro non ho parlato con Raiola né mi sono seduto con Paul per dirgli cosa dire o meno al suo procuratore. Paul Pogba è un calciatore e vuole giocare, come tutti i giocatori è stufo di essere infortunato e di non poter aiutare la squadra – ha concluso il tecnico dei ‘Red Devils‘ -. So cosa significa stare a lungo fuori, è un periodo difficile della carriera ma fa parte del gioco. Dovrà lavorare duramente per tornare al top, una sfida per lui”.

Intanto, un altro centrocampista della Juventus ha accusato, in queste ore, un infortunio muscolare. Per le ultime sulle sue condizioni, continua a leggere >>>

