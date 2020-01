Calciomercato Juventus – Cercasi un terzino: Pellegrini subito? Il punto

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il mercato della Juventus può definirsi chiuso? Stando a quanto riporta “Calciomercato.com“, la priorità per i bianconeri è vendere Emre Can, dopodiché potrebbero aprirsi nuovi scenari. Nonostante il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, abbia chiuso il mercato in entrata, in casa Juve potrebbe arrivare un centrocampista.

Allan, oltre a piacere moltissimo all’Inter, è sempre più nel mirino della dirigenza bianconera. Ma non è solo il centrocampo il reparto in cui la Juventus potrebbe rafforzarsi, infatti, si ragiona anche su un terzino: Danilo si è infortunato, oltre Alex Sandro e il duttile Juan Cuadrado, il tecnico Maurizio Sarri ha bisogno di ricambi.

Ecco quindi che spunta l’idea di portare a Torino fin da subito Luca Pellegrini. Per ora soltanto un’idea, poco più, ma a margine dell’operazione Marko Pjaca, Juventus e Cagliari hanno parlato anche dell’esterno basso di proprietà bianconera. Da quanto trapela pero, l’ipotesi di tornare alla base già a gennaio non sarebbe gradita al giocatore e a Mino Raiola, convinti che restare in Sardegna per giocare con continuità sia ancora la scelta migliore.

Intanto dall’Inghilterra arrivano notizie riguardo il calciomercato in entrata del Milan: sarebbe stata depositata la prima offerta riguardo il sostituto di Ricardo Rodriguez. Per i dettagli, continua a leggere >>>

